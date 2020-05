Senso di responsabilità e movida sono due concetti difficili da conciliare, ma che potrebbero non essere in antitesi, se si rispettassero le regole. Quelle che continuano a essere ripetute da mesi, le uniche che consentirebbero - davvero - di tornare a una parvenza di normalità: mantenere il distanziamento sociale e indossare - bene - le mascherine.



E invece le scene cui si assiste da nord a sud parlano di assembramenti fuori dai locali, di giovani che tornano ad accalcarsi bevendo o prendendo il sole al parco o in spiaggia, di ragazzini che giocano a pallone.



Assembramenti a Padova e Bologna, i video

La minaccia di Zaia: "Se tra dieci giorni aumentano i casi, si chiude tutto"



Gli assembramenti documentati da Striscia la notizia

, per la furia di sindaci e governatori. Gli ultimi episodistanno indignando i social e le istituzioni.Nel capoluogo emiliano sono dovute intervenire le forze dell'ordine invocate dai residenti per allontanare il tappeto di persone che si era creato fuori da alcuni bar.In Veneto la situazione è anche peggiore se si considera che il locale fuori dal quale si è creato l'assembramento era già stato multato nei giorni scorsi perché violava le norme consentendo agli avventori di consumare i propri spritz in loco.All'indomani delle polemiche scatenate da questi video, il sindaco di Padova Sergio Giordani ha commentato: "Quello che è successo ieri, abbiamo fatto una campagna su mascherine, distanze di sicurezza, igienizzazione, ora non mi resta che dire: attenzione perché. L'emergenza non è finita - ha aggiunto -. So che è difficile e parlo soprattutto ai ragazzi, attenzione: le forze dell'ordine arriveranno a chiudere i locali, mi affido alla responsabilità di tutte le persone, abbiamo interpellato anche la Regione. Ognuno di noi è responsabile del proprio futuro e di quello degli altri".Le immagini hanno scatenato, che nella consueta diretta ha tuonato: "Chi non rispetta le regole, chi non usa le mascherine e il distanziamento sociale, abbia. Stiamo seguendo anche con un po' di ansia questa apertura importante iniziata lunedì, perché ci sono arrivate un sacco di foto e di filmati dei centri città con movide a cielo aperto. Se qualcuno pensa che è finito tutto, è sulla strada sbagliata.Lo dico e lo ripeto all'infinito, se serve: se tra dieci giorni ci sarà una recrudescenza e un aumento delle infezioni,col silicone".Anche noi di Striscia vi abbiamo più volte mostrato come il senso di responsabilità spesso sia venuto meno in diversi luoghi e circostanze.Qualche settimana fa, prima dell'entrata in vigore dell'ultimo DPCM, quando ancora era del tutto vietato vedere gli amici, Stefania Petyx ci aveva mostrato come a Palermo e Mondello le regole non fossero pienamente rispettate, anzi.