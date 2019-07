Rissa a Stasera Italia tra Sgarbi e Mughini, ecco il video completo

Che Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini non siano proprio amici del cuore è risaputo. E a Stasera Italia ne hanno data ulteriore prova dando luogo all'ennesima lite in diretta tv sfociata addirittura in una rissa.



Galeotti furono Salvini e le indagini per i presunti finanziamenti dalla Russia: al critico d'arte che si scagliava contro la magistratura ha risposto subito a tono l'intellettuale. Da lì sono iniziati a volare prima gli insulti e poi le sedie.



A poco è servito l'intervento del conduttore Giuseppe Brindisi che ha cercato di placare gli animi.

L'ira funesta di Giampiero e Vittorio era inarrestabile, al punto che sono dovuti intervenire degli assistenti di studio per separarli, mentre il giornalista mandava in onda due servizi.



Al rientro in studio il posto di Mughini era vacante, mentre Sgarbi sedeva nuovamente composto sulla sua sedia.

Un momento di altissima televisione che difficilmente dimenticheremo.