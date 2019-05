Ritorna Spazzatura Kilometrica

Quando cinque anni fa l’Associazione ON lanciava la prima edizione di Spazzatura Kilometrica, si aspettava di stimolare la partecipazione di tante persone che insieme potessero ripulire le strade dall’abbandono dei rifiuti, creando un gioco stimolante in grado di regalare ai “concorrenti-spazzini” anche una giornata di divertimento. Ma i soci di ON non avrebbero mai pensato di raggiungere i risultati ottenuti: un migliaio d’iscritti e quasi cinquemila sacchi di spazzatura raccolta e differenziata in soli quattro anni, oltre al sostegno di tante altre associazioni, pro loco, protezioni civili, alpini, e aziende che hanno donato fondi e materiali con entusiasmo!

E così Spazzatura Kilometrica si prepara alla sua quinta edizione con tante novità, pronta ad accogliere le iscrizioni di almeno cento squadre perché tante ne serviranno per ripulire le strade dei Comuni di Cuasso al Monte, Valganna, Porto Ceresio e Brusimpiano, strade che diventeranno terreno di gara per i cinque componenti di ogni squadra a cui verranno affidati 500 metri lineari per raccogliere e dividere plastica, vetro e indifferenziato in due ore di tempo.

Quest’anno i concorrenti avranno un contenitore in più nel kit che riceveranno alla partenza della gara, perché concorrerà al punteggio anche la raccolta di mozziconi di sigarette, buttati a terra in tali quantità da sentire il bisogno di creare una legge che dal 2 febbraio 2016 ne sanziona l’abbandono con multe da 30 a 300 euro. “Spazzatura Kilometrica non poteva certo rimanere indifferente a questo problema – afferma Claudio Martinelli, presidente di ON – Pensate che in una città come Milano ogni giorno vengono buttati per terra un milione e duecentomila mozziconi, 90 tonnellate in un anno!”.

La quinta edizione di Spazzatura Kilometrica è segnata dall’ingresso di tre aziende che, mettendo a disposizione la loro esperienza nella gestione dei rifiuti differenziati in città come Milano, Varese e provincia, permetteranno ad ON di far crescere esponenzialmente la manifestazione, semplificando la difficile gestione dello smistamento di migliaia di sacchi raccolti. “Grazie ad Amsa, Aspem ed Econord sarà possibile! – commenta Max Laudadio, socio fondatore di ON – Il loro sostegno economico, i mezzi e il personale qualificato messi a disposizione di Spazzatura Kilometrica per rimuovere i rifiuti raccolti dalle squadre, mi rendono davvero fiducioso di poter vedere in pochi anni uno squadrone di gente, grandi e bambini, tutti uniti nella volontà e nel diritto di avere strade pulite a favore di un ambiente più bello e più sano. ON spera concretamente di raggiungere nei prossimi anni un obiettivo ambizioso: inserire nel programma di gara tutti i Comuni che formano un anello intorno al Parco delle Cinque Vette, aggiungendo quindi Besano, Bisuschio, Arcisate, Induno Olona, Marchirolo, Cugliate Fabiasco, Cadegliano Viconago, Ponte Tresa”.

Delphina conferma la sua partecipazione regalando i premi alla miglior squadra di ogni Comune partecipante, soggiorni fantastici nei loro Hotels e Resorts in Sardegna. I viaggi in nave da Genova, comprensivi di passaggio auto, verranno offerti ai venti concorrenti da un’azienda che sostiene Spazzatura Kilometrica dai suoi primissimi passi, Goldplast di Arcisate. Inoltre per questa edizione parteciparanno anche Miv Varese, Pallacanestro Varese, Sonica Service e Flamingo.

Le giornate in cui si potrà giocare sono domenica 3, 10 e 17 aprile scegliendo tra i Comuni di Cuasso al Monte, Valganna, Porto Ceresio e Brusimpiano, oltre all’orario (turno delle 9.30 oppure delle 14.00). Ci si potrà iscrivere a uno o più turni di gara, anche variando i componenti della squadra.

Contemporaneamente il 3 aprile si svolgerà Spazzatura Kilometrica Off Road, una gara a coppie dedicata agli amanti della mountain bike, organizzata da Valceresio Bike con un regolamento un po’ bizzarro tra sport e gioco, con partenza dalla badia di Ganna. Anche per i vincitori di questa versione di Spazzatura Kilometrica è stato riservato come premio una vacanza in Sardegna.

E il 3, 10 e 17 aprile si pulirà anche sott’acqua. I sommozzatori di Go Diving rimuoveranno spazzatura dai fondali del lago Ceresio immergendosi dalle rive di Brusimpiano, per poi passare al lago di Ghirla e terminare a Porto Ceresio. Tutti i sub che volessero unirsi a Godiving potranno mettersi in contatto entrando nel sito www.godiving.it

La serata di premiazione di Spazzatura Kilometrica 2016 sarà sabato 30 aprile alle ore 21.00 al teatro Vela di Varese, dove anno dopo anno alla conduzione di Max Laudadio si sono affiancati nomi famosi sostenitori di ON. Dopo Brumotti e Giorgia Palmas, Edo Stoppa e Juliana Moreira, Gianni Cinelli, Marco Della Noce e Giorgio Verduci da Zelig, quest’anno arriveranno il Gabibbo, le veline, Peppia Pig, Bianchi e Pulci da Colorado, per una serata a ingresso gratuito di sicuro divertimento sia per i grandi che per i più piccoli. Potranno partecipare tutti i concorrenti con amici e parenti fino ad esaurimento posti.



ISCRIVITI ONLINE