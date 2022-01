Domenico Quaranta, uno dei presunti responsabili dell’azione vandalica alla Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca a Realmonte (Agrigento) la cui immagine ricoperta di vernice rossa ha fatto in questi giorni il giro del mondo, poteva essere fermato almeno tre anni fa.



Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Rajae Bezzaz riproporrà alcuni dei servizi che aveva realizzato per il tg satirico sul «danneggiatore seriale» originario di Favara: nel primo, il 16 aprile 2019 (vedi servizio) Quaranta si sarebbe accanito ripetutamente sulla statua del Cristo e su altre immagini sacre di Favara, mentre il 13 febbraio 2021 (vedi servizio) avrebbe distrutto diversi vasi sul lungomare agrigentino e addirittura lasciato con la vernice la firma “Dome” sulla scogliera di Punta Bianca. In entrambi i casi, Quaranta aveva accolto l’inviata di Striscia e la troupe con insulti e minacce di morte.