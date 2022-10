Questa sera a Striscia la notizia torna l’inchiesta di Pinuccio sulle irregolarità del voto degli italiani all’estero, un vero scandalo con tantissime segnalazioni arrivate da tutto il mondo. Il 13 ottobre (vai al video) l’inviato del tg satirico aveva intervistato un candidato per il Sud America che aveva mostrato schede false con un palese errore - c’era stampato “Camera dei diputati” - provenienti dall’Argentina. Nel servizio in onda stasera Pinuccio torna sull’episodio e ci fa ascoltare un audio esclusivo di un funzionario dello stato argentino secondo cui ci sarebbero due tipologie di schede false introdotte nel circuito: quelle identiche alle originali e altre - quelle appunto con la dicitura “Camera dei diputati” - palesemente false, già indicanti la preferenza per un candidato, stampate appositamente per screditare quel candidato.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).