Schiuma nel fiume Olona, una precisazione

Nel servizio del 15 Aprile 2022 “Schiuma nell’Olona” di Max Laudadio appariva in lontananza, e per pochi secondi, un cartello pubblicitario riportante il nome della Cibitex s.r.l..



Ancorché l’immagine sia stata ribaltata e non sia mai stata da noi nominata l’azienda, essa lamenta comunque molteplici reazioni negative da parte di clienti, fornitori e dipendenti e ci fa sapere di non conoscere la provenienza dello striscione, affermando la propria estraneità rispetto alla presenza dello stesso nei luoghi ripresi ed alla situazione in essa denunciata e sottolineando il proprio impegno nella politica industriale orientata alla sostenibilità ambientale.



A scanso di eventuali e ulteriori equivoci abbiamo provveduto ad oscurare nel servizio lo striscione in questione.