Questa sera nella prima puntata di Striscia la notizia - La voce dell’intransigenza (Canale 5, ore 20.35) il “veterano” Valerio Staffelli - questa è la sua 27esima edizione come inviato del tg satirico di Antonio Ricci - consegna il Tapiro d'oro gigante al Partito Democratico dopo la gigantesca sconfitta elettorale.



«Venite signori del PD che avete fatto di tutto per far vincere Giorgia Meloni» e «Letta, hasta la sconfitta siempre!», ha urlato invano Staffelli davanti alla sede deserta del PD, ribattezzato “Partito Depresso” dall'inviato.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.