Scontro tra Regine, Maria De Filippi risponde a Milly Carlucci

Da anni ormai il panorama televisivo del sabato sera è dominato da due donne della tv: Maria De Filippi e Milly Carlucci, entrambe al timone dei programmi di punta delle rispettive reti.



Nel corso della puntata di Tale e Quale Show andata in onda il 19 ottobre, Milly Carlucci ha incitato il suo amico Carlo Conti a consegnare a Maria De Filippi un invito per partecipare a una puntata di Ballando con le stelle, sottolineando che questo avrebbe aiutato ad appianare i dubbi sulla presunta rivalità tra le due.



Questa richiesta non ha però mai trovato risposta, tanto che la scorsa settimana dalle pagine di Chi la Carlucci ha ribadito “poteva essere una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità. Peccato”.



Oggi però, tramite lo stesso settimanale, Maria De Filippi ha scelto di chiarire l’argomento.



“Ho pensato che fosse una battuta dettata dal sapere che io e Carlo siamo amici e sinceramente l’ho presa come tale. - spiega la conduttrice di Amici - Poi mi è capitato di rileggere sulle pagine del vostro giornale, in una intervista a Milly, la stessa proposta di partecipazione al suo spettacolo. Ho capito che non era una semplice battuta, però, ho pensato che non facesse sul serio, ma si trattasse di una intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando, in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte. Solitamente la prassi è questa; almeno così da sempre faccio io, e tanti altri, quando si vuole invitare qualcuno a partecipare a un programma”.



Non è detta l’ultima parola però perché la De Filippi sottolinea anche che, se arrivasse una proposta potrebbe trovare una soluzione per esserci, “Da parte mia nessun problema. Per la grande Milly nulla è impossibile, anche superare la contemporaneità della diretta dei nostri programmi e se i suoi autori mi dovessero chiamare, certamente risponderò e certamente troveremo una soluzione”.