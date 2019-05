Questa mattina, l’inviata di Striscia la Notizia Valeria Graci, nei panni della madre del sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha aspettato Massimo D’Alema sotto casa per dargli un piatto di orecchiette ben incollate al piatto, onde evitare che si rovesciassero come accaduto, invece, all’inviata del programma di Raiuno L’Arena che, nei giorni scorsi, aveva tentato di consegnargli un piatto di agnolotti. Quando D’Alema è sceso, ha tirato fuori da una borsa un Tapiro, chiedendo alla mamma di Virginia Raggi di recapitarlo ad Antonio Ricci, per essere «arrivato secondo dopo Giletti». Antonio Ricci ha commentato così l’ironico siparietto: «Nonostante la motivazione pretestuosa, mi sono divertito molto. D’Alema ha stoffa, e anzi sto pensando di rottamare Staffelli per prendere lui come tapiroforo. Senz’altro la sua vita sarebbe più divertente».



Vedi video