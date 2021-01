Questa sera, nel nuovo appuntamento di “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai) sarebbe dovuta andare in onda l’intervista con un alto dirigente della Tv di Stato.

Lo scopo dell’intervista era avere chiarimenti su spese e appalti della sede di Bruxelles. Senza motivo e preavviso però, il dirigente contattato da Rai Scoglio 24 si è reso indisponibile. Peccato perché in una precedente telefonata, nel concordare l’intervista, il mega dirigente si era sbilanciato parecchio, arrivando persino ad affermare che i soldi del canone vengono «spesi bene». Ma accusando però il “canale amico” Rai Scoglio 24 di compromettere con i suoi servizi sugli sprechi di viale Mazzini l’arrivo degli 80 milioni di euro che lo Stato deve versare per colmare le perdite della Rai.



È quindi evidente che in Rai, oltre ai soldi, scarseggino anche le spiegazioni.