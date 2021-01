QUASI 2 ANNI DI INCHIESTE

Era il 15 aprile 2019 quando per la prima volta Striscia la notizia raccolse le testimonianze di diversi imprenditori e organizzatori di concerti, alcuni addirittura costretti all’anonimato, che raccontavano delle pressioni e dei soprusi subiti della Friends & Partners di Ferdinando Salzano, una controllata di CTS Eventim-Ticketone.

VALERIA ARZENTON

FERDINANDO SALZANO

STRISCIA NON SI FERMA

Fu proprio il tg satirico di Antonio Ricci a dare voce a Valeria Arzenton di Zed , che rivelò di essere statae di boicottaggi con 14 eventi cancellati in un attimo da Salzano. Ai microfoni di Striscia, la Arzenton commentò anche la decisione del gruppo Eventim-Ticketone di muoversi in sede legale contro di lei, dichiarandosi «lieta di mettere a disposizione delle autorità richiedenti tutti gli atti, tutte le denunce che ho anche depositato presso l’Agcm».Dopo di lei, fu il turno di Roberto Iacobino , organizzatore di concerti che per anni ha collaborato con la Friends & Partners e che a Striscia raccontò come Ticketone fosse «predominante sul mercato».L’importanza del materiale testimoniale raccolto e del lavoro d’indagine svolto da Striscia è confermata anche dall’inchiesta penale in corso a Padova, nella quale si indaga su presunte minacce, pressioni via mail e messaggi e ritorsioni . Per tutto questo Ferdinando Salzano è formalmente indagato dalla Procura di Padova per il reato di violenza privata. Il pubblico ministero Valeria Spinosa ha richiesto i nastri delle interviste registrate da Striscia la notizia e mai andate in onda per mancanza dell’autorizzazione degli intervistati. Si tratta di testimonianze di cantanti e imprenditori del mondo dello spettacolo che contribuirebbero a delineare più a fondo il quadro della vicenda.A farne le spese, oltre a organizzatori di eventi e società di ticketing, sono stati i consumatori stessi: nel servizio che andrà in onda stasera (Canale 5, ore 20.35) si affronterà il tema deicostretti a pagare i biglietti più di quanto avrebbero dovuto. Ne parlerà ai microfoni di Striscia l’avvocato Monica Multari di “Movimento Consumatori”, associazione che si è costituita parte lesa nel procedimento contro CTS Eventim-Ticketone: «Biglietti, prevendite, commissioni: Ticketone aumentava tutti i prezzi. Ora ci aspettiamo delle riduzioni».