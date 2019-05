Simonelli spiega il successo di Striscia la Notizia

Un programma satirico celebrato come una ricorrenza storica, quasi sacra: Striscia la Notizia è di quegli eventi che arrivano all'antonomasia, per dire cambiare il significato di una parola, dici “Striscia” e tutti pensano la stessa cosa: da 30 anni esatti è quell'immaginario che «po' esse fero e po' esse piuma»: divertente, ammiccante ma all'occorrenza carogna, perfino feroce. E 30 anni sono l'eternità in una televisione che, come Crono, divora i suoi figli.



CONTINUA A LEGGERE CLICCA QUI