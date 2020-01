Il popolo della rete è insorto negli ultimi giorno contro Antonio Zequila in difesa di Patrick Pugliese. Il motivo? I ripetuti sfottò che “Er mutanda” rivolge all’ex gieffino per il suo aspetto fisico.



Sui social da settimane ormai imperversa l’hashtag #zequilafuori invocando un intervento del GF Vip alla pari di quello messo in atto per Salvo Veneziano all’indomani delle frasi violente e sessiste rivolte a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.











Solo per fare un esempio, Zequila ha detto ad altri inquilini parlando di Patrick: “Leghiamolo al palo e torturiamolo. Sfondagli il cranio”, frase che non è passata inosservata e che ha dato il via a un tam tam dal quale è nato appunto l’hashtag. In quell’occasione Alfonso Signorini non ha fatto alcun riferimento durante la puntata, ma le polemiche non hanno accennato a spegnersi.



Anche perché Zequila ha perseverato con le sue provocazioni: “Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano. Lo leghiamo e gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 punti, sui genitali 40, prendiamo quelle palle, fanno male. E chi vince, vince un barattolo di marmellata”.

La violenza verbale non è solo quella contro una donna, ma contro qualunque ESSERE UMANO #zequilafuori #GFVIP — La Bisbetica (@LaBisbetica1) January 29, 2020



Dal canto suo Pugliese smorza i toni, buttandola sul ridere: “A volte Antonio mi dice cose cattive, è serio, però ha ragione: dice che russo ed è vero, dice che sembro un ippopotamo ed è vero”.



Per il pubblico, però, le frasi di Zequila sono da condannare allo stesso modo in cui lo furono quelle di Salvo Veneziano.



#gfvip Il discorso è semplice .Avete squalificato Salvo definendo le sue parole istigazione alla violenza. Avete processato gli altri 3 xk hanno riso senza prendere le distanze. Per lo stesso motivo vogliamo #Zequilafuori e alla gogna Cucuzza e Aristide — vittoria (@kvittoriak) January 29, 2020 Dal canto suobuttandola sul ridere: “A volte Antonio mi dice cose cattive, è serio, però ha ragione: dice che russo ed è vero, dice che sembro un ippopotamo ed è vero”.Per il pubblico, però, le frasi di Zequila sono da condannare allo stesso modo in cui lo furono quelle di Salvo Veneziano.