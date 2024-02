Oggi a Striscia: sparo di Capodanno, anche Donzelli scarica Pozzolo: «Mi risulta che alla Procura diano tutti la stessa versione, tranne lui»

Enrico Lucci, a caccia di commenti sull’esito delle elezioni regionali in Sardegna, si imbatte nell’onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, coinquilino del collega di partito e sottosegretario Andrea Delmastro. Delmastro era alla festa di Capodanno a Rosazza (provincia di Biella) durante la quale un misterioso colpo partito dalla pistola di un altro fratello d’Italia, Emanuele Pozzolo, ha ferito l’elettricista Luca Campana. L’inviato gli chiede: «Delmastro non ti racconta come è andata questa vicenda?». E Donzelli risponde: «L’importante è che lo racconti alla Procura. E mi risulta che alla Procura diano tutti la stessa versione, tranne Pozzolo».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).