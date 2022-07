“È necessario che la Rai ponga in essere ogni misura organizzativa, di processo e gestionale, per eliminare inefficienze e sprechi, assicurando un maggior contenimento dei costi e migliorando l’equilibrio economico e gestionale, viste le perdite, per il terzo anno consecutivo, di conto economico”. Ad affermarlo è la Corte dei conti che segnala come, per il terzo anno consecutivo, la Rai continui ad accusare delle perdite.



Striscia da tempo si occupa degli sprechi della tv di Stato e nell'ultimo periodo ha sottolineato diverse inefficienze grazie a Pinuccio e alla sua rubrica “Rai Scoglio 24”. Tempo fa, per esempio, avevamo notato che l’edizione notturna dei TGR costerebbe più degli altri telegiornali della rete, pur riproponendo gli stessi servizi dell'edizione delle 19.