Nuovo appuntamento per “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai), che prosegue l’inchiesta sugli sprechi della tv di Stato.



Stasera Striscia mostrerà le immagini esclusive dell’interno della costosissima Content Room della Rai a Saxa Rubra. La struttura creata nel 2018 per il canale Pubblica Utilità e attrezzata con monitor, luci e schermi per le dirette tv che però viene usata solo come un banalissimo ufficio. Nessuna trasmissione all’attivo, solamente sedie e scrivanie. Un’operazione che pare costata oltre 3 milioni di euro, nella quale rientrano anche gli studi Meteo, inutilizzati e dimenticati.



Rai Scoglio 24 ha potuto leggere i preventivi di spesa del novembre 2017, che parlano di 400 mila euro di costi per carpenteria, luci e apparati video, a cui si sommano altri 400 mila euro per l’arredamento e la scenografia. Numeri elevati per solo tre stanze. E infatti il sindacato Libersind Confsal si lamentò e richiese l’intervento dei vertici della tv di Stato. Ancora una volta emerge il “talento” gestionale dei vertici RAI, con silenzi e spese apparentemente fuori controllo.



L'ultima curiosa anomalia di cui si era occupato il nostro Pinuccio era quella relativa alla sede di Bruxelles.