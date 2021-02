“È giusto affrontare il tema del costo delle sedi estere della Rai, e potremo fare delle domande a Salini che sarà martedì in vigilanza. Però potremmo anche convocare 'Pinuccio', dinamico inviato di Striscia la notizia, che ogni giorno su 'Rai Scoglio 24' informa sull'andamento della Rai e su qualche spreco sul quale dobbiamo vigilare di più".



A dichiararlo è un membro della Commissione di vigilanza Rai, il senatore Maurizio Gasparri, che rende merito all'inviato di Rai Scoglio 24 di conoscere - a volte meglio della stessa tv di Stato - i retroscena sui conti del servizio pubblico e sui costi delle sedi all'estero.



Da mesi, infatti, Pinuccio si occupa di documentare le spese "pazze" della gestione Salini e gli sperperi di denaro pubblico per canali mai andati in onda, per nomine di direttori e vicedirettori e, più recentemente, proprio per le sedi Rai all'estero.



Il Servizio Pubblico ha infatti 11 sedi sparse per il mondo con 20 corrispondenti e una serie di giornalisti che vengono inviati in caso di avvenimenti eccezionali. Nelle puntate precedenti, l’inviato Pinuccio ha indagato sui costi delle sedi Rai di Pechino, Mosca, Bruxelles e New York.



In particolare, nell'ultimo servizio andato in onda, Pinuccio ha appreso che la Rai avrebbe lanciato un’indagine di mercato per “individuare operatori per Servizi di Produzione e Post-produzione radiotelevisiva per l’Ufficio di Corrispondenza di Bruxelles (Belgio)”, stilando però una serie di criteri molto precisi per essere ammessi.