Questa sera a Striscia la notizia, (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Cristian Torsiello dell’Osteria Arbustico a Paestum (Salerno), all’interno dell’Hotel Royal. Lo chef illustra la ricetta del “Tortello di ricotta, pecorino e menta”, una golosa pasta ripiena nella quale il gusto intenso della ricotta e del pecorino è bilanciato dalla freschezza dell’olio alla menta.



Cristian Torsiello, classe 1983 e originario di Valva, una piccola realtà in provincia di Salerno, vanta una lunga gavetta alle spalle: ha lavorato nelle cucine di Nino Di Costanzo, Mauro Uliassi, Valeria Piccini, Gennaro Esposito e soprattutto Niko Romito e poi, insieme al fratello Tomas in sala, ha dato vita nel 2011 a Osteria Arbustico nel suo paese d’origine.



Nel 2018 ha traslocato a Paestum, all’interno dell’Hotel Royal, ma senza perdere identità: un ambiente accogliente, amichevole, rilassante e una cucina che affonda le sue radici nel territorio e nelle sue materie prime, caratteristiche che hanno portato il ristorante a conquistare la Stella Michelin.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia. mediaset.it.