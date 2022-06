Stasera a Striscia le "Empanadas di cozze ed emulsione alle erbe"

Questa sera a Striscia la notizia, (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica "Capolavori italiani in cucina”.“ Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Chiara Pavan del Ristorante Venissa sull’isola di Mazzorbo a Venezia. La chef illustra la ricetta delle “Empanadas di cozze ed emulsione alle erbe”, un gustoso disco di pasta ripieno di cozze della Laguna, arricchito da un’emulsione a base di basilico, maggiorana e origano.



Chiara Pavan scopre la passione per la cucina quando comincia a lavorare nei ristoranti per pagare gli studi in Filosofia all’Università di Pisa. Così, dopo aver conseguito una laurea e una specializzazione in ambito umanistico, decide di frequentare ALMA dove si diploma. In seguito a una serie di importanti esperienze formative al fianco di chef di livello, si trova quasi per caso tra i fornelli del Ristorante Venissa insieme a Francesco Brutto, oggi suo compagno nella vita e sul lavoro. Qui Chiara esprime una cucina attenta al tema della sostenibilità, che predilige gli elementi vegetali e le materie prime del territorio e porta avanti un’intensa ricerca sulle fermentazioni.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.



STRISCIA LA NOTIZIA - CANALE 5 - ORE 20.35