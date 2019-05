Stefania Petyx a San Luca per un selfie contro la ‘ndrangheta.

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx è a San Luca (Reggio Calabria) per chiedere ad alcuni cittadini di posare per un selfie contro la ‘ndrangheta. Dal 2013 il comune di San Luca è sciolto per condizionamenti della criminalità organizzata e non si riesce a eleggere un nuovo sindaco perché sono quasi tutti imparentati con famiglie di ‘ndrangheta. Proprio per questo non è stata presentata neanche una lista per le prossime elezioni comunali del 10 giugno. Come avranno reagito i cittadini di San Luca alla richiesta di posare per una foto esibendo un cartello con su scritto “La ‘ndrangeta è una montagna di m***a”?