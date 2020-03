Stories anche per Twitter, i Fleets in fase di test in Brasile

Twitter sta sperimentando i fleets: una nuova modalità per condividere i propri pensieri sul social per un tempo limitato. L’aggiornamento, per il momento, è in fase di test in Brasile.



Questo nuovo format di contenuti ricorda, per alcuni aspetti, quello delle stories degli altri social network – come Instagram e Facebook - ma presenterà alcune differenze sostanziali. Kayvon Beykpour, product lead di Twitter, ha affermato in un tweet: “Ci sono (…) alcune differenze volute per rendere l’esperienza più focalizzata sulla condivisione e sulla visione dei pensieri”.





Fleets are a way to share fleeting thoughts. Unlike Tweets, Fleets disappear after 24 hours and don’t get Retweets, Likes, or public replies-- people can only react to your Fleets with DMs. Instead of showing up in people’s timelines, Fleets are viewed by tapping on your avatar. pic.twitter.com/sWwsExRLcJ — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

Per aiutare, quindi, l'utente ad abituarsi a questa nuova modalità d'espressione sono state mantenute alcune caratteristiche tipiche delle stories. Una di queste è la, che permette di comunicare il proprio pensiero senza che rimanga per sempre nella propria bacheca. L'altra è ilQuali sono, invece, le? Sul social cinguettante i Fleets. In questo format ci saranno, inoltre, dei limiti nell'inserimento del testo e icone. Potranno, infatti, essere utilizzatiResta da capire se gli utenti brasiliani apprezzeranno e useranno le stories su Twitter così come le hanno amate sugli altri social, al punto da renderle disponibili nel resto del mondo.