Pinuccio con Striscia la notizia visita l’Istituto Comprensivo Statale Vico - De Carolis, nel quartiere Tamburi di Taranto. Nell’aria della zona è stata trovata la presenza del gas radon, che fuoriesce dal terreno vicino alle aule, mentre le polveri tossiche che arrivano dall’area industriale dell’Ilva tormentano la scuola durante i Wind Day (giorni di vento).



Così l’istituto, per far fronte al vento carico di particelle tossiche, è costretto a tenere chiuse le finestre, per evitare agli studenti e al personale di inalare tossine. Ma una nota dell’Asl invita la scuola, a causa della presenza del radon, ad arieggiare le aule aprendo le finestre.



Un paradosso, che rimane insoluto: nessuno ha fornito all’istituto una soluzione al problema. E Pinuccio chiede: «Ma è possibile che nel 2018 non si può frequentare la scuola perché è pericoloso respirare sia con le finestre aperte che con quelle chiuse?».