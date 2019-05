Boom di ascolti per il ritorno della coppia Greggio-Iacchetti a Striscia la notizia, nonostante un problema tecnico alle 21:00 che si è protratto per alcuni minuti. Ieri, lunedì 15 ottobre, il Tg satirico di Antonio Ricci è risultato il programma più visto dell’access prime time con 5.197.000 telespettatori e il 19.85% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti ha ottenuto il 22.38% di share. Alle 21:33, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 7.160.000 telespettatori, pari al 27.24% di share e al 29.17% di share sul target 15-64 anni.