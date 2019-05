Ottimi ascolti per Striscia la notizia, che ieri, sabato 21 novembre, è stato il programma più visto dell’access prime time con 4.583.000 telespettatori e il 17.81% di share, battendo di oltre 780.000 spettatori La meraviglia di essere simili, lo speciale di Laura Pausini in onda su Raiuno. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il varietà condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker ha ottenuto il 18.79% di share. Nella puntata di ieri il Tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto picchi di oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori (5.650.000 telespettatori), con punte del 21.60% di share e del 23.16% di share sul target 15-64 anni.