A Striscia la notizia insieme all'arrivo di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, al timone del Tg satirico di Antonio Ricci per la 15esima edizione consecutiva, ha debuttato un nuovo cane: Fake. Il cucciolo, un meticcio di circa tre mesi che proviene da Taranto. Il cagnolino รจ entrato in studio per la prima volta accompagnato dalle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.