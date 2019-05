Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Edoardo Stoppa denuncia le disastrose condizioni in cui numerosi animali sono detenuti in un allevamento abusivo a San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani): tra questi molti cani denutriti, legati a catene e con le orecchie tagliate.



Stoppa incontra prima il figlio del proprietario della struttura, che lo invita a entrare e gli mostra la precaria situazione in cui gli animali sono costretti a vivere; poi il padre, che prima nega i maltrattamenti e poi dà ragione all'inviato di Striscia.



Infine, Stoppa viene raggiunto all’esterno della recinzione da un parente dei proprietari che lo minaccia così: "Vi consiglio di andarvene. Vi dò ancora cinque minuti. Se restate ancora qui vi fate male". E allontanandosi in auto dice: "Se hai figli li perdi, ti ho avvisato. Vi sparo".