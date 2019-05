Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Eric Barbizzi torna a parlare del problema delle cicche di sigaretta, il rifiuto più abbondante sulla Terra. Dopo il primo servizio, andato in onda il 22 novembre 2018, il giornalista ambientalista si reca dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.



Dopo i complimenti («Avete fatto uno splendido servizio»), il ministro Costa spiega: «Le cicche possono diventare arredi urbani, sottofondi stradali e possono entrare nell’edilizia, ma ci vuole una norma che dica che non sono più rifiuti». Così il ministro annuncia al 14enne consulente scientifico di Striscia che una riforma «la stiamo scrivendo ed entrerà in una norma dello Stato già a dicembre di quest’anno». E ancora: «Dall’anno prossimo diremo a tutte le regioni d’Italia che le cicche di sigaretta potranno essere considerate adatte a entrare nel circuito produttivo».