Striscia la notizia: grandi risultati anche per sito e social

I numeri del Tg satirico sui canali ufficiali del programma sono in continua crescita: 5,5 milioni i video visti in poco più di 4 mesi

Boom digital per Striscia la Notizia. Dal 25 settembre all'1 febbraio, in poco più di 4 mesi, Striscia ha coinvolto sul sito 2,5 milioni di utenti unici, registrando, rispetto allo stesso periodo della stagione precedente, una crescita del 34%. Crescita ancora più accentuata sul fronte video: le puntate e i servizi sono stati visti da 2,7 milioni di utenti (+40%), per un totale di 5,5 milioni di video visti (+46%).

Grande successo anche sui social. La pagina Facebook ufficiale, in particolare, dall'inizio della stagione ha acquisito in media 1.500 fan al giorno, assestandosi a quota 607.000 fan (+44% dal 25 settembre a oggi). Ogni settimana, poi, i contenuti pubblicati raggiungono in media 940.000 persone.