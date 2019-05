Riguardo al servizio “La gentilezza di Flavio Insinna” andato in onda ieri a Striscia la notizia, si sottolinea che i fuori onda sono stati tutti registrati in studio, davanti al pubblico, e non durante una riunione di redazione, come erroneamente riportato da alcuni media. Questa sera ci saranno nuove rivelazioni sull’ex conduttore di Affari Tuoi.