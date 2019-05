Striscia la notizia, il backstage di un compleanno speciale

La grande famiglia di Striscia la notizia si è data appuntamento per festeggiare i 30 anni del programma di Antonio Ricci: era infatti la sera del 7 novembre 1988 quando, su Italia1, andò in onda la prima puntata del tg satirico che avrebbe cambiato la storia della televisione. Sotto un grande tendone da circo (e dove, altrimenti?) si sono ritrovati tutti gli inviati e i conduttori di questa stagione. E ne è nato un filmato che si richiama alle atmosfere di The Greatest Showman, il film-musical interpretato da Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del più famoso circo del mondo. Un grande sforzo organizzativo, ma anche un momento di follia e ironia (come nella migliore tradizione di Striscia) con Michelle Hunziker che si esibisce come trapezista, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nel ruolo di domatori e tutti gli inviati impegnati in una gigantesca danza con le Veline e il Gabibbo.