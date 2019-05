Quest’anno anche Striscia la notizia ha il suo talent show: Strix Factor.

Cerchiamo persone che sappiano ballare, cantare, imitare, suonare. Insomma qualsiasi cosa metta in luce un vero talento.

Le istruzioni per partecipare sono semplici: cliccati su questo link e caricate il vostro video di massimo 30 secondi. Mi raccomando, tirate fuori tutto lo Strix Factor che c’è in voi per stupire Michelle.

I migliori saranno chiamati a esibirsi dal vivo durante una puntata di Striscia la notizia con la Hunziker.

Aspettiamo i vostri video!