Striscia la notizia, Morello sulle tracce dei truffatori della legna

Moreno Morello torna a occuparsi per Striscia la notizia della truffa sulla vendita di legna da ardere online. Raccogliendo testimonianze, articoli su internet e facendo ricerche sulle targhe dei furgoni che scaricavano la legna, l’inviato di Striscia scopre che la maggior parte dei mezzi arrivano dal Foggiano, in particolare da Cerignola. Morello si reca quindi nella città pugliese e va alla ricerca dei venditori e degli intestatari dei furgoni utilizzati per le truffe. E grazie alle telecamere nascoste del Tg satirico di Antonio Ricci, scopre una rete di falsi intestatari.