Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Nepi, antico borgo nei pressi di Viterbo. Qui, un tempo, la cipolla era merce preziosa di scambio, in particolare una qualità locale, che ha rischiato di scomparire per sempre. Fino a quando Andrea Litta, agricoltore del posto, ha ridato vita alla coltivazione di questa cipolla, piantando un antico seme conservato da un’anziana signora.



L’acqua ricca di sali minerali e il terreno friabile danno vita a un ortaggio dolce e delicato. La cipolla di Nepi è infatti famosa per non lasciare in bocca nessun retrogusto sgradevole e per essere particolarmente digeribile.