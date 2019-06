Ricordiamo che Striscia la Notizia, a differenza di altri programmi, non chiede alcuna corresponsione di denaro per la realizzazione dei servizi, né a titolo di compenso né di rimborso spese.



I costi derivanti dall'intervento dei nostri inviati a fronte delle Vostre segnalazioni, sono da sempre completamente a carico della produzione del programma.



Vi invitiamo pertanto a contattarci direttamente, scrivendo a Gabibbo@mediaset.it, nel caso in cui qualcuno, presentandosi a nome di Striscia, dovesse chiedere denaro o compensi di qualsiasi altra natura.