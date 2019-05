Striscia la notizia, Pinuccio e l'appalto irregolare

Pinuccio a Striscia la notizia affronta il caso di un appalto per la fornitura di letti da spiaggia per disabili della Regione Puglia. Per la concessione regionale sono state convocate una decina di aziende, tra queste ce ne sono tre, di cui una vincitrice della gara, con persone molto vicine tra loro. Tra le prime due imprese c’è un legame madre-figlie.



La terza, di proprietà di Mister X, ha legami con le altre due. E tutte e tre si trovano al medesimo indirizzo. Come precisa l’inviato di Striscia: «Coincidenze? No, perché qui ci sarebbe qualcosa di illegale, in quanto, ad una stessa gara non possono partecipare società che hanno parenti in comune o persone che si frequentano assiduamente. Abbiamo inoltre scoperto che queste società hanno partecipato anche ad altre gare di altri enti».