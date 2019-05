Striscia la notizia: questa sera ultima puntata per Enzo Iacchetti

«Io e Ezio siamo una coppia inossidabile e Striscia è l’unica trasmissione che non invecchia mai»

Questa sera, sabato 2 dicembre, Enzo Iacchetti condurrà la sua ultima puntata della 30esima edizione di Striscia la notizia.

Enzo Iacchetti saluta così i milioni di telespettatori del Tg satirico di Antonio Ricci: «Finisco il mio periodo vittorioso con il grande Ezio. Io e lui siamo una coppia inossidabile e Striscia è l’unica trasmissione che, nonostante gli anni, ha dimostrato di non essere invecchiata. Ora mi dedicherò al teatro, ma sono pronto a essere richiamato per la prossima edizione, come succede da 24 anni. Grazie a tutta la grande famiglia di Striscia per l’affetto che mi dimostra ogni giorno. I miei migliori auguri a Michelle, che da lunedì affiancherà Ezio. Viva Striscia per sempre».