Tante novità per la 28esima edizione di Striscia la Notizia - La voce dell'invadenza in onda da domani (lunedì 21 settembre, alle ore 20.40 su Canale 5), a partire dal nuovo e più grande studio di Cologno Monzese, dove l'intero staff della trasmissione si è appena trasferito.

La prima sorpresa sono i nuovi conduttori che, alternandosi, affiancheranno Michelle Hunziker durante la settimana iniziale: Maria De Filippi (21 e 22 settembre), Gerry Scotti (23 e 24 settembre) e Mara Venier (25 e 26 settembre). Dal 28 settembre ci sarà un altro grande ospite inatteso: Christian De Sica, per un mese al timone del Tg satirico di Antonio Ricci insieme a Michelle.



Altra importante novità di quest'anno è che la squadra di Striscia la Notizia si arricchisce di cinque nuovi inviati, selezionati tra coloro che hanno inviato al programma i loro servizi dimostrativi: Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), Pinuccio (Alessio Giannone), Rajae Bezzaz, Chiara Squaglia e Riccardo Trombetta.

Confermati anche tutti gli inviati storici della trasmissione, con il multiforme Dario Ballantini nei panni di nuovi esilaranti personaggi, tra cui Ignazio Marino e Angela Merkel, Davide Rampello con la sua rubrica "Paesi, paesaggi...", Jimmy Ghione in difesa dei consumatori, Valerio Staffelli, tapiroforo ufficiale di Striscia dal 1996, Giampaolo Fabrizio con le sue incursioni tra i parlamentari nei panni di Bruno Vespa, Cristiano Militello e la sua rubrica "Striscia lo striscione”" il dandy veneto Moreno Morello, sempre a caccia di truffe e raggiri, l'inviato in terra sarda Cristian Cocco, la prima donna inviata di Striscia, Stefania Petyx, con l'inconfondibile impermeabile giallo e il suo inseparabile bassotto, lo "sturaingiustizie" Capitan Ventosa, l'inviato fratello degli animali Edoardo Stoppa, 100% Brumotti, a caccia di sprechi e incompiute in sella alla sua bici, Antonio Casanova, l'illusionista che sorprende il pubblico con le sue magie, Max Laudadio, sempre pronto a smascherare raggiri, Charlie Gnocchi, nei panni di Mister Neuro, contro le mani bucate della politica, Luca Abete, inviato in Campania fra "Terra dei Fuochi" e finti guaritori, il Beppe Grillo di Sergio Friscia, la rubrica di Cristina Gabetti, Luca Galtieri e infine la simpatica Peppia Pig di Valeria Graci.



Confermate per il terzo anno consecutivo le Veline Irene Cioni e Ludovica Frasca. Arriva invece una nuova coreografa: è Manuela Bertolo, che, formatasi nelle accademie di Londra e New York, lavora da 16 anni in televisione come ballerina e coreografa di varie trasmissioni, come il Festival di Sanremo, X-Factor, Domenica Cinque e Buona Domenica.



Striscia la Notizia è un programma ideato e scritto da Antonio Ricci.

Scritto con: Lorenzo Beccati e Max Greggio.

Con loro: Massimo Dimunno, Dario Ferrigno, Katia Losito, Alessandro Meazza, Fabio Nocchi, Marco Pisciotta, Carlo Sacchetti e Giovanni Tamborrino.

Per l'undicesima stagione consecutiva, la regia è affidata a Mauro Marinello. Il Direttore della fotografia è Franco Buso. I costumi sono curati da Anahi Ricca.