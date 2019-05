Striscia la notizia si aggiudica il premio Positive Business Award

Striscia la notizia si è aggiudicata il riconoscimento Positive Business Award, che premia le imprese che fanno della positività la loro arma vincente, nella categoria Positive Media. A ritirare il premio, lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci Valerio Staffelli. Nel 2011, Striscia è stata riconosciuta dal Guinnes World Records come la più longeva trasmissione Tv satirica di informazione. “Nessun altro format – si legge nella motivazione del premio – riesce, anno dopo anno, ad essere leader di una fascia così ambita come l’access prime time. Un Tg satirico fuori dagli schemi, indipendente e temerario, sempre pronto a mettersi in gioco per arrivare alla verità”.