Striscia la notizia smonta le accuse dell’Agenzia delle Entrate

Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) smonterà in maniera inequivocabile le accuse dell’Agenzia delle Entrate e della direttrice Rossella Orlandi che ha dichiarato di voler denunciare il Tg satirico di Antonio Ricci per diffamazione e istigazione a delinquere. Striscia mostrerà l’inconsistenza di queste accuse e quanto siano fondate, invece, le sue ragioni nel mandare in onda le testimonianze dei contribuenti disperati e i loro sfoghi contro un fisco particolarmente persecutorio.