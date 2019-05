Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) sveleremo il nome della “Strega” che ha rivelato il nome del vincitore dell’edizione del 2016 e ha messo in luce i meccanismi segreti del premio letterario più prestigioso in Italia. Si tratta di un professore, critico letterario e membro permanente della giuria Strega; per una volta, non di uno scrittore deluso da una sconfitta.