Marco Camisani Calzolari ha scovato una pericolosa falla nel regolamento di Facebook-Meta, social che ultimamente non gode di ottima fama.



L’esperto di cultura digitale Camisani Calzolari dimostra che nel social fondato da Mark Zuckerberg possono esistere pagine ufficiali, ovvero dotate dell’ambita spunta blu di veridicità, che però, di vero, hanno ben poco.



Facebook, infatti, permette a una qualsiasi pagina, dopo aver ottenuto regolarmente la verifica, di cambiare nome, mantenendo però la spunta blu associata al vecchio identificativo. Una falla che gli stessi portavoce del social network, contattati dall’inviato di Striscia, hanno confermato e che potrebbe mettere in crisi l’autorevolezza delle cosiddette pagine “verificate”.



Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia.