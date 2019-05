Striscia la notizia, Tapiro d’oro ad Antonella Clerici

Antonella Clerici riceve il Tapiro d’oro dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazione su Elisa Isoardi e il calo d’ascolti de La prova del cuoco. Intercettata da Valerio Staffelli, la conduttrice ha detto: «Ho parlato di pancia, perché dopo 18 anni di La prova del cuoco, gli voglio bene. Volevo dare qualche consiglio, come faccio sempre, a Elisa». L’inviato di Striscia le ha ricordato: «Lei mi è anche consulente, si legge nei titoli del programma, ma non la vedono mai a Roma».



La Clerici ha risposto: «Non voglio dare fastidio. Cerco di essere discreta e di fare la mia consulenza dietro le quinte». E precisa che «sono andata via io da La prova del cuoco, quindi sono contenta».