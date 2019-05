All'interno della casa erano in corso dei riti. Il “guaritore” indagato per truffa ed esercizio abusivo della professione medica. Nei prossimi giorni il servizio di Moreno Morello.

Dopo l’inchiesta di Striscia la notizia su Mehaleon, un ex stilista ora sedicente santone, esorcista e guaritore che sostiene di essere in contatto diretto con lo Spirito Santo e di poter scacciare demoni e divinità in cambio di denaro, stamattina l’inviato Moreno Morello e i carabinieri di Rimini hanno fatto irruzione nella palazzina di Bellaria Igea Marina, chiamata anche Casa della Luce, dove si sospettava stesse avvenendo un rito di purificazione. Le telecamere del Tg satirico di Antonio Ricci e i militari si sono trovati di fronte circa 40 persone vestite di bianco, tra cui anche bambini. Alcuni di loro sono stati portati nella caserma di Bellaria per gli interrogatori. Sono in corso perquisizioni della Casa della Luce e si procede per truffa e per abusivo esercizio di professione medica.

Le indagini delle Forze dell’Ordine erano partite dopo il primo servizio di Striscia del 3 ottobre 2017 (vai al video), intanto Moreno Morello era tornato a parlarne il 1° dicembre 2017 (vai al video). Finalmente oggi, dopo aver avuto saputo dell'incontro tra Mehaleon e alcuni suoi “seguaci”, su delega della Procura di Rimini i carabinieri sono intervenuti. Le immagini inedite andranno in onda nei prossimi giorni a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).