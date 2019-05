Striscia la notizia: torna la coppia storica Greggio-Iacchetti

Da domani, lunedì 21 novembre, Enzo Iacchetti torna ad affiancare Ezio Greggio alla conduzione di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40). La storica coppia Ezio-Enzino, insieme dal 26 settembre 1994, da domani sera torna dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci per la ventitreesima edizione consecutiva.



«Tornare a Striscia è sempre una grande emozione» ha detto Enzo Iacchetti, commentando il ritorno al Tg satirico. «È il 23esimo anno che conduco Striscia con il mio socio Ezio: è un vero amico e un compagno di lavoro straordinario. Peccato solo che sia juventino».



Ezio Greggio dà così il bentornato a Iacchetti: «Quando torna al mio fianco Enzino è il rientro del figliol prodigo, è il batticuore quando pensi al tuo primo amore, è la gioia di riabbracciare lo zio che torna da New York (lui è più anziano di me)! È il mio compagno di lavoro preferito, il migliore che io abbia avuto: a Natale gli regalo la tessera della Juve, stavolta mi sa che la tiene! Bentornato Socione!».