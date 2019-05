Asia Argento riceve il Tapiro d'oro dopo le accuse di molestie sessuali dell'attore Jimmy Bennett che hanno causato la sua esclusione dalla giuria di X Factor.

Il polverone era esploso ad agosto, quando il New York Times aveva raccontato di essere in possesso di documenti che dimostravano un accordo privato tra la Argento e Bennett, collega con cui aveva lavorato nel 2004, quando lui era ancora un bambino.



Secondo la ricostruzione del Times, confermata ormai da entrambe le parti, i due si sono incontrati per una reunion nel 2013, finita con un rapporto sessuale. All'epoca Bennett era ancora minorenne.



Nel 2017, un mese dopo l'esplosione dello scandalo Weinstein che ha scosso Hollywood grazie anche alla denuncia anche di Asia Argento, Bennett decide di mandare la lettera del suo avvocato alla collega chiedendo un risarcimento di 3,5 milioni di dollari e accontentandosi di un assegno di 380mila dollari.



A causa delle polemiche successive, la Argento è stata estromessa come giudice di X Factor. Le puntate che la vedono protagonista, registrate precedentemente, stanno andando in onda in questi giorni, ma la produzione ha annunciato che per l'ultima fase del talent, quella in diretta, sarà un altro il giudice al suo posto. Ad oggi, però non è stato annunciato nessun sostituto.



«La vita è ingiusta, ma si va comunque avanti», dice l'attrice raggiunta da Valerio Staffelli. Poi mostra gli artigli: «Il ragazzo non recita dal 2009 e la performance non gli è venuta molto bene». Ma la consegna si chiude con ironia: «Me lo dai un abbraccio senza dire che ti sto molestando?».