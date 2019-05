Veronica Gentili riceve il Tapiro d’oro dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia in cui dava dell’ubriacone al direttore di Libero Vittorio Feltri. Intercettata a Roma da Valerio Staffelli, la Gentili ha detto: «Ricevere il Tapiro d’oro è un momento importante nella carriera di una persona». Ha poi aggiunto: «Si è ubriacato anche il Tapiro? Mi sono già scusata con una lettera».



La lettera, infatti, è pubblicata oggi su Libero con il commento di Feltri “da quale pulpito vengono le prediche contro di me”, accostato alle foto della conduttrice in costume da bagno. La Gentili ha replicato: «Nel 2018 una paginata di foto in costume da bagno può legittimare o meno il pulpito? Quando leggerò tra le regole dell'Ordine dei giornalisti che le foto in costume da bagno non sono contemplate, allora le toglierò».



Staffelli ha chiesto alla Gentili se avrebbe querelato Feltri per aver detto che lei è una decerebrata, un’attrice prestata al mondo del giornalismo. Lei ha risposto: «Io non replico a tutta questa questione». L’inviato di Striscia ha poi incalzato: «Abbiamo sentito che lei, che arriva dalla borghesia romana, ha usato il termine “cioccatelo”, che è un po’ da borgata, come mai?». La giornalista di Stasera Italia ha risposto: «Cerco di alternare un po’ i registri. Sono retaggi adolescenziali. Cioccatelo vuol dire guardalo».