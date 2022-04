Sono quasi un milione e 800mila gli utenti che hanno aderito all’iniziativa #Strisciaforpeace, mandando un messaggio di pace ai potenti della Terra attraverso Twitter. Per la precisione, ben 1.743.020 persone hanno inquadrato con lo smartphone il QR code creato da Marco Camisani Calzolari per inviare un tweet agli account ufficiali di alcuni dei leader mondiali, come il presidente Usa Joe Biden, il premier britannico Boris Johnson, i vertici del Cremlino, del governo cinese e della NATO. Un messaggio semplice, già pronto: “We want peace”, un click per la pace in Ucraina.



Così sono decine di migliaia i tweet che da ogni parte del globo hanno gridato a gran voce la volontà di porre fine alla guerra e al massacro che si sta compiendo in Ucraina. Striscia continuerà ancora con questa bella iniziativa per sensibilizzare il suo pubblico e far sì che l’appello non accenni a esaurirsi.



Ecco l’aggiornamento sull’andamento dell’iniziativa da parte del nostro MCC.