«Non mi sono offeso, per noi è uno scherzo». Dice Leo Li, direttore e co-fondatore del Centro culturale cinese di Milano, commentando ai microfoni dell’inviata Rajae la polemica per il siparietto improvvisato da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, andato in onda lunedì 12 aprile.



Leo Li e il Centro culturale cinese avevano già conferito a Striscia un attestato di amicizia per “per il grande impegno e supporto dimostrati nell’anno 2019”, quando la comunità cinese subì pesanti discriminazioni con l’arrivo della pandemia.



Un’amicizia che si rinnova con le parole di Li: «Striscia è sempre gentile e amichevole».