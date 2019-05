Striscia Story Quiz

Claudio Bisio è stato conduttore di Striscia la notizia. Risposta corretta: Vero. Nel giugno del 1992 condusse Striscia la notizia in coppia con Gianni Fantoni.

La prima puntata di Striscia la notizia è andata in onda il...



Risposta corretta : 07/11/88. Il 7 novembre del 1988, alle 20.25 su Italia 1, andava in onda per la prima volta Striscia la notizia, condotto dalla coppia Ezio Greggio-Gianfranco D'Angelo.