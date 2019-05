Striscia Story Quiz

Ludovica Frasca è stata Velina in coppia con... Giulia Calcaterra / Irene Cioni Ristosta esatta: Irene Cioni. Ludovica Frasca stata Velina dal 2013 al 2017 in coppia sempre con Irene Cioni.

Chi tra queste non è stata Velina in coppia con Melissa Satta?

Veridiana Mallmann / Vera Atyushkina



Risposta esatta: Vera Atyushkina.

Melissa Satta ha avuto due partner a Striscia. Dal 2005 al 2007 è stata in coppia con Thais Souza Wiggers e nel 2008 con Veridiana Mallmann